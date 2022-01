Epifania | parole dal mondo | etimologia di una rivelazione

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento della rubricadal; termine greco che, nella tradizione cristiana, indica la manifestazione della divinità di Gesù ai Tre Magi in visita a Betlemme., l’apparizione di una divinità che si palesa attraverso un segno Il termineha una storia abbastanza antica., infatti, è una parola greca – ?????????, epifáneia – il cui significato rimanda a una ”manifestazione” o ””; in questo caso specifico, si riferisce alla manifestazione di una divinità. Nella religione cristiana indica la prima apparizione di Cristo. Etimologicamente, infatti, il lemmaè formato dal verbo epiphànein, composto di epì (dall’alto, sopra) e phànein (apparire). Nell’antica Grecia, ...

Advertising

AnnamariaSegan1 : RT @Roma: #Epifania, al #TeatroTorlonia prosegue la rassegna di #teatro di narrazione #VoceParole: Flavio Albanese racconta 'Le avventure d… - Dimsuonosoft : RT @Roma: #Epifania, al #TeatroTorlonia prosegue la rassegna di #teatro di narrazione #VoceParole: Flavio Albanese racconta 'Le avventure d… - Roma : #Epifania, al #TeatroTorlonia prosegue la rassegna di #teatro di narrazione #VoceParole: Flavio Albanese racconta '… - ItaliaItaly1 : Verso l’#Epifania: all’origine della parola #Befana Befana Epifania: sembra un bel nome. Completo di prenome e di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Epifania parole

RomaToday

Chiudiamo questo nuovo excursus sulle frasi d'auguri per la befana e per l'2022 con queste: "Essendo la tua festa così come quella di tutte le donne, ti faccio tantissimi auguri di ...... ha premesso Giani, ma "credo che ci sia ragionevolezza nelledi chi sostiene la necessità ... con gran parte delle primarie e medie che fanno il ponte dell'sino a lunedì 10 (già deciso ...Auguri Befana, buona epifania 2022: le frasi d'auguri più belle del web. Tanti pensieri speciali, molti dei quali decisamente divertenti ...LADISPOLI - “Il nuovo anno inizia con una serie di eventi che, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, vogliono regalare ai cittadini momenti di allegria e s ...