Epifania, gli italiani spenderanno 1,9 mld per i regali (Di martedì 4 gennaio 2022) Saranno 2 italiani su 3 a fare regali per l’Epifania, per una spesa complessiva di 1,9 miliardi: 100 milioni più dello scorso anno, ma pur sempre con una contrazione del 20% della spesa rispetto al 2020. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative. fsc/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) Saranno 2su 3 a fareper l’, per una spesa complessiva di 1,9 miliardi: 100 milioni più dello scorso anno, ma pur sempre con una contrazione del 20% della spesa rispetto al 2020. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative. fsc/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Epifania, gli italiani spenderanno 1,9 mld per i regali - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Epifania, gli italiani spenderanno 1,9 mld per i regali - - Italpress : Epifania, gli italiani spenderanno 1,9 mld per i regali - riviera24 : Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Riva Ligure per l'Epifania - Riviera24 - ValentinaArrig8 : @sararigby7 Si...non vanno a mangiare...noi alle 12 più o meno eravamo lì... tutti a sclerare con il cenone ??ora in… -