Ennesima tegola in casa Napoli | altro giocatore positivo!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il Covid continua a flagellare la Serie A, è di nuovo il turno delche è costretto a rinunciare ad un. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha dichiarato che i positivi, tutti regolarmente vaccinati sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo. Mario Rui –– News La nuova positività riscontrata in seguito alo giro di tamponi effettuati in settimana, è quella di Mario Rui, oltre che di un calciatore della primavera e un membro dello staff. La situazione attuale è sicuramente di difficile gestione per le società, soprattutto con il rischio attivo di focolai. Ilaria Pacilio