Emergenza Covid: Protezione Civile di Milano impegnata a tutto campo (Di martedì 4 gennaio 2022) 70 operatori sono impegnati quotidianamente in tutti gli hub vaccinali e nei centri tamponali, gestendo la logistica e assistendo la cittadinanza Leggi su 7giorni.info (Di martedì 4 gennaio 2022) 70 operatori sono impegnati quotidianamente in tutti gli hub vaccinali e nei centri tamponali, gestendo la logistica e assistendo la cittadinanza

Advertising

stanzaselvaggia : Proprio perché forse ci infetteremo tutti, abbiamo il dovere di diluire il più possibile i contagi. Anche perché i… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - wireditalia : Oggi inizia la distribuzione. È un antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza c… - donniebrasco80 : RT @AcrMessina1900: ???? Staff e calciatori biancoscudati si sono sottoposti alla terza dose di vaccino anti #Covid_19 ?? La Società deside… - IVALDO1962 : @ErmannoKilgore Allora il covid non c'è più, via emergenza e i mega pass incomincio a pensare che al governo ci siano dei dementi. -