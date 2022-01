Emergenza Covid a Latina: rinviata la “Notte Bianca” dell’8 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Latina – La Ventidieci, organizzatrice degli eventi della rassegna “Natale Latina” promossa dall’Amministrazione comunale, informa che la Notte Bianca in programma per sabato 8 gennaio 2022 è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata necessaria visto l’attuale andamento dei contagi da Covid-19 e la normativa vigente che esclude la possibilità di organizzare eventi pubblici, anche all’aperto, in cui non sia possibile garantire il contingentamento dei partecipanti. Sono invece confermati tutti gli altri eventi all’interno dei Giardini del Comune. Per il programma completo e per prenotazioni clicca qui. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latinailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022)– La Ventidieci, organizzatrice degli eventi della rassegna “Natale” promossa dall’Amministrazione comunale, informa che lain programma per sabato 82022 è stataa data da destinarsi. La decisione è stata necessaria visto l’attuale andamento dei contagi da-19 e la normativa vigente che esclude la possibilità di organizzare eventi pubblici, anche all’aperto, in cui non sia possibile garantire il contingentamento dei partecipanti. Sono invece confermati tutti gli altri eventi all’interno dei Giardini del Comune. Per il programma completo e per prenotazioni clicca qui. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

