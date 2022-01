Emergenza 118, Del Giovane (Saues): Ecco chi non vuole il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati (Di martedì 4 gennaio 2022) “Senza una benché minima prospettiva del passaggio alla dipendenza, la sanatoria dei contratti dei medici convenzionati di Emergenza territoriale-118 a tempo determinato al regime contrattuale del tempo indeterminato, così come introdotta dalla Finanziaria, rischia di trasformarsi semplicemente in un nuovo contratto a vita in regime di convenzione”. Così, a margine di un incontro sindacale svoltosi a Sorrento (Napoli), il referente regionale abruzzese del Saues, sindacato autonomo urgenza Emergenza sanitaria, Nando Del Giovane, medico convenzionato che insieme alla maggioranza degli altri 2790 medici italiani convenzionati rivendica il riconoscimento del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) “Senza una benché minima prospettiva del, la sanatoria dei contratti deiditerritoriale-118 a tempo determinato al regime contrattuale del tempo indeterminato, così come introdotta dFinanziaria, rischia di trasformarsi semplicemente in un nuovo contratto a vita in regime di convenzione”. Così, a margine di un incontro sindacale svoltosi a Sorrento (Napoli), il referente regionale abruzzese del, sindacato autonomo urgenzasanitaria, Nando Del, medico convenzionato che insiememaggioranza degli altri 2790italianirivendica il riconoscimento del ...

