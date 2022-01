Elezioni Quirinale, Fico: Parlamento convocato il 24 gennaio. Ancora stallo tra i partiti (Di martedì 4 gennaio 2022) "Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l`elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15. L`avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella. Nelle prossime due settimane, all`attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori - aggiunge il presidente della Camera - per definire l`organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto".Ma politicamente nulla è cambiato rispetto a qualche giorno fa. Mattarella, nel suo discorso di fine anno ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) "Hoilin seduta comune per l`elezione del Presidente della Repubblica il 24alle ore 15. L`avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto. "Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella. Nelle prossime due settimane, all`attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori - aggiunge il presidente della Camera - per definire l`organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto".Ma politicamente nulla è cambiato rispetto a qualche giorno fa. Mattarella, nel suo discorso di fine anno ...

