Elezioni dei Commercialisti: a Caserta si ricandida Antonio de Lucia, presidente della società dottorati di ricerca (Di martedì 4 gennaio 2022) “Mi sono ricandidato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, a supporto della lista Matrisciano presidente – Etica e Condivisione perchè credo in un ordine pluralista, che sia casa dell’alternanza e delle buone idee”. Annuncia con un post su LinkedIn Antonio de Lucia, presidente della società Italiana del Dottorato di ricerca, la sua ricandidatura all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta. “Credo in un ordine che faccia sentire coinvolto ogni singolo Commercialista, con la certezza di essere ascoltato, compreso e supportato. Mutualità, opportunità, e innovazione nella profesione siano di casa nell’ordine del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) “Mi sonoto all’Ordine dei Dottoried Esperti Contabili di, a supportolista Matrisciano– Etica e Condivisione perchè credo in un ordine pluralista, che sia casa dell’alternanza e delle buone idee”. Annuncia con un post su LinkedIndeItaliana del Dottorato di, la suatura all’Ordine dei Dottoridi. “Credo in un ordine che faccia sentire coinvolto ogni singolo Commercialista, con la certezza di essere ascoltato, compreso e supportato. Mutualità, opportunità, e innovazione nella profesione siano di casa nell’ordine del ...

Advertising

deadomako : RT @lexacivis: #News #Elezioni #PdR Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, co… - lexacivis : #News #Elezioni #PdR Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta c… - leftiscooler : @_LoZio La decisione dei senatori di esprimersi per un bis dimostra a) paura di andare ad elezioni b) bocciatura di… - giadasmars : RT @EmpfindsamerS: Qualcuno può spiegarmi cosa spera di ottenere dalle elezioni del '23, ammesso che ce le facciano fare? Vorrei ricordare… - citynowit : Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali per eleggere… -