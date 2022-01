Elezione Quirinale, il Presidente della Camera Fico firma le lettere di convocazione del Parlamento (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 04 gennaio 2022 Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 04 gennaio 2022 Ildei deputati, Roberto, sentito ildel SenatoRepubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato ilin seduta ...

Advertising

Agenzia_Italia : Fico convoca #Parlamento il 24 gennaio per l'elezione del capo dello Stato - fattoquotidiano : La petizione del “Fatto” contro Berlusconi al Quirinale supera le 190mila firme ?? - fattoquotidiano : ???? ?????????????????? ?????? ?????????? contro ???????????????????? ???? ?????????????????? supera le 190mila firme ?? - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Tutti i numeri dell'elezione del presidente della Repubblica #Quirinale - TitolareList : ?? Il grande gelo e il grande scudo. La via per il Quirinale ???? Il sistema politico è 'in ghiaccio'. L'elezione del… -