Elezione Presidente della Repubblica | Parlamento convocato lunedì 24 gennaio alle ore 15

ROMA – Elezione Presidente della Repubblica: il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l'Elezione del capo dello stato. L'avviso di convocazione verrà pubblicato L'articolo proviene da Webmagazine24.

