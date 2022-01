Elezione presidente della Repubblica, Fico convoca il Parlamento il 24 gennaio alle 15 (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gennaio 2022 - Ci sono una data e un orario ufficiali per l'Elezione del presidente della Repubblica . Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico , sentito il presidente del Senato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 42022 - Ci sono una data e un orario ufficiali per l'del. IlCamera dei deputati, Roberto, sentito ildel Senato ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING L'elezione del Presidente della Repubblica comincerà il 24 gennaio alle 15:00. Lo ha reso noto il Presi… - Roberto_Fico : Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il #24gennaio alle ore 1… - Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - indignati : RT @Roberto_Fico: Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il #24gennaio alle ore 15. Qu… - Toscanaoggi : #Quirinale: #Fico convoca #Parlamento in seduta comune il 24 gennaio per l’elezione del #presidente della… -