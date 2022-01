Elezione del Presidente della Repubblica: Parlamento convocato il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Ormai è conto alla rovescia. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato la data dell’inizio delle votazioni. Si andrà alle urne lunedì 24 gennaio alle 15, data in cui è stato convocato il Parlamento in seduta comune. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, martedì 4 gennaio. Sulle modalità delle votazioni al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. Si sta ragionando sull’adozione di misure anti-Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre i rischi di contagi. Ieri il Presidente Fico ha incontrato i questori di Montecitorio proprio per trovare nuove soluzioni e nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere i dettagli delle modalità delle votazioni. Adesso comunque la palla passa ai partiti, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Ormai è conto alla rovescia. IlCamera, Roberto Fico, ha comunicato la data dell’inizio delle votazioni. Si andrà alle urne lunedì 24alle 15, data in cui è statoilin seduta comune. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, martedì 4. Sulle modalità delle votazioni al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. Si sta ragionando sull’adozione di misure anti-Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre i rischi di contagi. Ieri ilFico ha incontrato i questori di Montecitorio proprio per trovare nuove soluzioni e nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere i dettagli delle modalità delle votazioni. Adesso comunque la palla passa ai partiti, ...

