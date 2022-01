Elezione del capo dello Stato | Fico convoca  il Parlamento il 24 gennaio alle 15 La guida

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING L'elezione del Presidente della Repubblica comincerà il 24 gennaio alle 15:00. Lo ha reso noto il Presi… - reportrai3 : Ci avviciniamo all’elezione del presidente della Repubblica. Un ruolo fondamentale l’avranno ovviamente i senatori.… - francescocosta : Oggi su Morning: una domanda sul prezzo delle FFP2; cosa ci si aspetta dal governo domani; c’è un primo segnale che… - Game_Set_Match_ : RT @GiovaQuez: Il Parlamento sarà convocato lunedì 24 gennaio alle 15 per l’elezione del presidente della Repubblica - Aisha64417632 : RT @M49liberorso: Un Retweet se sei contrario all’elezione di Berlusconi a Presidente del Consiglio #noQUIRISILVIO -

Sarà un lunedì il giorno in cui comincia la partitaQuirinale, con la procedura dinuovo presidente della Repubblica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per il 24 ...A tenere banco in questo inizio d'anno, oltre all'ossessionetampone, sono le trame per l'nuovo Presidente della Repubblica. Oggi il Presidente della Camera, Roberto Fico, comunicherà la data di convocazioneParlamento in seduta comune. Il mandato di Sergio Mattarella ...Il presidente della Camera Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con i delegati regionali, per il prossimo 24 gennaio per l’elezione del Presidente della Repubblica.Attesa per l'annuncio del presidente della Camera, che oggi indicherà la data del primo voto per eleggere il Presidente della Repubblica ...