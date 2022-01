Egitto, scarcerato l’attivista Ramy Shaat: è stato uno dei leader della rivoluzione di piazza Tahrir. Sarà espulso dal Paese (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Egitto ha dato il via libera al rilascio di un altro prigioniero politico di grande spessore. Mancano i dettagli, ma secondo fonti giudiziarie, Ramy Shaat, 48 anni, l’attivista egiziano di origini palestinesi in cella nel carcere di Tora, al Cairo, dal luglio del 2019, è stato rilasciato nel corso del pomeriggio di ieri e presto verrà deportato fuori dal Paese nordafricano. Le procedure per il rilascio, particolarmente lunghe e delicate in Egitto, sono andate avanti per diverse ore. Su di lui pendeva il rischio di una condanna a svariati anni di prigione per la sua presunta affiliazione a un gruppo terroristico. Shaat è stato uno dei pilastri della rivoluzione di piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ha dato il via libera al rilascio di un altro prigioniero politico di grande spessore. Mancano i dettagli, ma secondo fonti giudiziarie,, 48 anni,egiziano di origini palestinesi in cella nel carcere di Tora, al Cairo, dal luglio del 2019, èrilasciato nel corso del pomeriggio di ieri e presto verrà deportato fuori dalnordafricano. Le procedure per il rilascio, particolarmente lunghe e delicate in, sono andate avanti per diverse ore. Su di lui pendeva il rischio di una condanna a svariati anni di prigione per la sua presunta affiliazione a un gruppo terroristico.uno dei pilastridi...

