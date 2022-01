“È stressato? Se ne andasse a casa!” | tempesta al Gf Vip | chiesto l’immediato allontanamento

(Di martedì 4 gennaio 2022) Concorrente del GF Vip finisce nel mirino, è subito bufera sui social media: ecco tutti i dettagli della vicenda. Grande Fratello Vip (screenshot YouTube)Dopo la puntata di ieri ricca di colpi di scena, alcuni utenti di Twitter hanno commentato le parole di Lulù Selassiè che, durante una discussione con Manila, ha difeso il suo amato Manuel Bortuzzo. La situazione tra Manila e le principesse era già tesa da qualche giorno: la scorsa settimana, infatti, Clarissa Selassiè, ormai eliminata, aveva condiviso sui social una storia in cui metteva in dubbio la lealtà e sincerità di Manila. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Che bassezza, mamma mia”: Lulù Selassiè, indignazione pazzesca dopo il messaggio della sorella Da quel momento, il rapporto fra la showgirl e le sorelle è sempre stato ambiguo e la stessa Manila ha ammesso più volte di esserci rimasta molto male. Proprio durante ...

funny_dreamer16 : @Mariangelles8 Visto che Lulù ha rotto il cazzo ieri a Manila dicendo che Manuel già soffre alcune situazioni, che… -

