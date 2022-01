“È nato un rapporto speciale”: nuova coppia ad Amici21, indizi inequivocabili (Di martedì 4 gennaio 2022) In queste ore sui social si rincorre una inaspettata e clamorosa ipotesi: potrebbe essere nata una nuova coppia tra gli allievi di Amici21 La classe di Amici21 (screenshot Witty)Mancano ormai pochissimi giorni alla messa in onda del nuovo speciale di Amici21 e dei nuovi daytime. In queste ore però la produzione ha deciso di pubblicare uno speciale in occasione del Natale e dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Dalle immagini c’è un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge ben due protagonisti di questa edizione del talent. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È stressato? Se ne andasse a casa!”: tempesta al Gf Vip, chiesto l’immediato allontanamento Si tratta di due cantanti del noto talent che sembrerebbero essere particolarmente vicini. Si ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) In queste ore sui social si rincorre una inaspettata e clamorosa ipotesi: potrebbe essere nata unatra gli allievi diLa classe di(screenshot Witty)Mancano ormai pochissimi giorni alla messa in onda del nuovodie dei nuovi daytime. In queste ore però la produzione ha deciso di pubblicare unoin occasione del Natale e dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Dalle immagini c’è un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge ben due protagonisti di questa edizione del talent. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È stressato? Se ne andasse a casa!”: tempesta al Gf Vip, chiesto l’immediato allontanamento Si tratta di due cantanti del noto talent che sembrerebbero essere particolarmente vicini. Si ...

Advertising

Arsenico171 : Molti giornalisti mettono zizzania tra i sanitari e #novax. Vi dico la mia: inizialmente ho notato un po' di diffid… - Valenti37659542 : RT @ilteamdeipali: Posso dire una cosa? Si la dico secondo me uno dei prossimi daytime sarà “tra Elena e Luigi è nato un rapporto speciale”… - sonomartiii : RT @ilteamdeipali: Posso dire una cosa? Si la dico secondo me uno dei prossimi daytime sarà “tra Elena e Luigi è nato un rapporto speciale”… - ilteamdeipali : Posso dire una cosa? Si la dico secondo me uno dei prossimi daytime sarà “tra Elena e Luigi è nato un rapporto spec… - isselaaa95 : Tra Luigi e Elena è nato un rapporto speciale… lunedì 10 gennaio?? #caroligi -