È il giorno della pillola anti-Covid in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Aifa con le modalità di impiego e le condizioni di somministrazione della pillola anti virale Merck per il trattamento del Covid e da oggi 4 gennaio 2022 è distribuita alle Regioni dalla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La durata del trattamento del Molnupiravir, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La somministrazione avviene “nei pazienti adulti non ospedalizzati per Covid 19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio”. “La prescrizione ed il trattamento - si legge nella determina - devono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Aifa con le modalità di impiego e le condizioni di somministrazionevirale Merck per il trattamento dele da oggi 4 gennaio 2022 è distribuita alle Regioni dalla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La durata del trattamento del Molnupiravir, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al, è di 5 giorni. La somministrazione avviene “nei pazienti adulti non ospedalizzati per19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitche rappresentino specifici fattori di rischio”. “La prescrizione ed il trattamento - si legge nella determina - devono ...

