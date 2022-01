“È grave”. GF Vip, è il momento di avvocati e azioni legali: “Costretto a farlo” (Di martedì 4 gennaio 2022) La prima puntata del 2022 si è rivelata una vera e propria baraonda, discussioni di ogni genere tra praticamente tutti gli abitanti dell’appartamento del GF Vip 6, insulti, lacrime, rabbia e risentimento a fiumi. Una delle stelle di questa scottante serata è stata Miriana Trevisan, che, tra le tante problematiche, è stata parecchio attaccata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Anche Giacomo Urtis ha sparlato di lei. Tutto ciò non è andato giù al suo ex Pago. L’icona di Non è la rai e il cantante, all’anagrafe Pacifico Settembre, sono stati sposati ben due volte ed ora sono in ottimi rapporti, addirittura sono diventati due grandi amici, per il bene del loro figlio Nicola (2009). Quanto è stato affermato sul conto di Miriana Trevisan durante la 31esima puntata del GF Vip 6 ha, per questo, indignato molto Pago, che tiene alla reputazione della madre del suo erede. Quando quest’ultimo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 gennaio 2022) La prima puntata del 2022 si è rivelata una vera e propria baraonda, discussioni di ogni genere tra praticamente tutti gli abitanti dell’appartamento del GF Vip 6, insulti, lacrime, rabbia e risentimento a fiumi. Una delle stelle di questa scottante serata è stata Miriana Trevisan, che, tra le tante problematiche, è stata parecchio attaccata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Anche Giacomo Urtis ha sparlato di lei. Tutto ciò non è andato giù al suo ex Pago. L’icona di Non è la rai e il cantante, all’anagrafe Pacifico Settembre, sono stati sposati ben due volte ed ora sono in ottimi rapporti, addirittura sono diventati due grandi amici, per il bene del loro figlio Nicola (2009). Quanto è stato affermato sul conto di Miriana Trevisan durante la 31esima puntata del GF Vip 6 ha, per questo, indignato molto Pago, che tiene alla reputazione della madre del suo erede. Quando quest’ultimo ...

Advertising

ceci_patrizia : Quando si arriva al ritiro degli sponsor c'è qualcosa di grave dietro. Per i detersivi direi che sono le pietose co… - maximassimo78 : RT @petitmaison22: È grave che esista gente che tifa Giancoso,un emerito sconosciuto finito in tv,non vip,con Parpigli4 x agente,con rabbia… - tutta_pazza : RT @petitmaison22: È grave che esista gente che tifa Giancoso,un emerito sconosciuto finito in tv,non vip,con Parpigli4 x agente,con rabbia… - petitmaison22 : È grave che esista gente che tifa Giancoso,un emerito sconosciuto finito in tv,non vip,con Parpigli4 x agente,con r… - ednadinotte : @SimonaSodano3 @GrandeFratello Grande Fratello Vip, Barù e il canna-gate A far scoppiare inavvertitamente il caso è… -