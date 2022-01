“Due Napoli” accusano la politica e il Comune (Di martedì 4 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di oggi, martedì 4 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. L’intervento del noto giornalista si inserisce nel dibattito suscitato dalle trasmissioni televisive dedicate negli ultimi tempi a Napoli: un dibattito viziato, secondo Corsi, da “posizioni pregiudiziali di schieramento” che non “favoriscono una riflessione, la più oggettiva possibile, su Napoli”, sui “suoi limiti e le sue potenziali prospettive”. di Ermanno Corsi Sarà che per molti la chiacchierologia è una strabordante “scienza esatta”, sarà che tanti parlano e straparlano “senza assicurarsi che il cervello sia inserito”, sta di fatto che due trasmissioni televisive della Rai dedicate negli ultimi tempi alla Città e alla sua storia ultra millenaria, o non sono state comprese a pieno (per i messaggi che contengono), oppure ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di oggi, martedì 4 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. L’intervento del noto giornalista si inserisce nel dibattito suscitato dalle trasmissioni televisive dedicate negli ultimi tempi a: un dibattito viziato, secondo Corsi, da “posizioni pregiudiziali di schieramento” che non “favoriscono una riflessione, la più oggettiva possibile, su”, sui “suoi limiti e le sue potenziali prospettive”. di Ermanno Corsi Sarà che per molti la chiacchierologia è una strabordante “scienza esatta”, sarà che tanti parlano e straparlano “senza assicurarsi che il cervello sia inserito”, sta di fatto che due trasmissioni televisive della Rai dedicate negli ultimi tempi alla Città e alla sua storia ultra millenaria, o non sono state comprese a pieno (per i messaggi che contengono), oppure ...

Advertising

DVACMILAN : @MorroLuca1 Tutto sto casino per due goal al Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daniel Fonseca: 'Juventus-Napoli? Nessuna delle due può permettersi di perdere, su Insigne...' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daniel Fonseca: 'Juventus-Napoli? Nessuna delle due può permettersi di perdere, su Insigne...' https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daniel Fonseca: 'Juventus-Napoli? Nessuna delle due può permettersi di perdere, su Insigne...' https://t… - ilducadi : @mennieffe @kindsim il Milan è sistematico da ormai due anni, napoli è un periodo più hanno una rosa cortissima -