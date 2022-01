Dramma nel parcheggio di un centro commerciale | uomo di 35 anni trovato morto

(Di martedì 4 gennaio 2022) Undi 35è statoquesta mattina all’interno di uninterrato di undi Trieste. Non sono chiare le cause del decesso. Orribile scoperta questa mattina a Trieste. Undi 35è stato riprivo di vita all’interno di uninterrato di un. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - AnimorLibar : Calciatore muore nel sonno a 29 anni. Era vaccinato con doppia dose. Un siero sperimentale che NON IMMUNIZZA, UCCI… - Barba16Gianni : Calciatore muore nel sonno a 29 anni. Era vaccinato con doppia dose. Un siero sperimentale che NON IMMUNIZZA, UCCI… - CHinAzione : RT @MatteoRichetti: Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma come… - CirianiCarlo : RT @MatteoRichetti: Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma come… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma nel

NapoliToday

La donna non era serena, litigava spesso con il marito , un ingegnere, con cui vivecentro di Torre del Greco e con cui ha anche un'altra bambina di 7 anni. Arriviamo così alla notte del. ......L'Ue dovrebbe svegliarsi e imprimere una forte accelerata agli accordi per mitigare ildelle ... è in questo solco che venne firmato2010 dal Presidente Berlusconi l'accordo Italo - Libico. ...Per loro, per i clochard, quelli diventati gli ultimi e dimenticati, sopravvivere è diventato difficile anche nel ventunesimo secolo. E spesso nei giacigli di fortuna dove cercano ...La magia della voce. Dal dramma al melodramma è lo spettacolo di teatro e musica, che sarà di scena nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi domenica 9 gennaio alle 17.00. L’evento r ...