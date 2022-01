Dramma alle porte di Lecce: disoccupato 43enne finisce stritolato nel camion dei rifiuti (video) (Di martedì 4 gennaio 2022) È stato trovato in un Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone (Lecce) il corpo del 43enne Andrea Ferrari che si era allontanato l’1 gennaio dalla sua abitazione a Taviano, facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto nel vano per la raccolta di cartoni di un camion in dotazione a un supermercato di Gallipoli dove la sua auto era parcheggiata. A quel punto il camion avrebbe sversato il carico nell’Ecocentro dove vengono trattati i rifiuti. Questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che l’uomo già in passato si era introdotto in un camion per la raccolta dei cartoni. Per questo gli investigatori hanno deciso di verificare se il 43enne l’avesse fatto ancora e hanno indirizzato le loro ricerche ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) È stato trovato in un Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone () il corpo delAndrea Ferrari che si era allontanato l’1 gennaio dalla sua abitazione a Taviano, facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto nel vano per la raccolta di cartoni di unin dotazione a un supermercato di Gallipoli dove la sua auto era parcheggiata. A quel punto ilavrebbe sversato il carico nell’Ecocentro dove vengono trattati i. Questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che l’uomo già in passato si era introdotto in unper la raccolta dei cartoni. Per questo gli investigatori hanno deciso di verificare se ill’avesse fatto ancora e hanno indirizzato le loro ricerche ...

