Dopo l'omicidio del figlio, Paitoni non risponde al Gip (Di martedì 4 gennaio 2022) Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia Davide Paitoni, il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio Daniele di 7 anni e aver tentato di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Si è avvalso della facoltà di nonre durante l'interrogatorio di garanzia Davide, il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate ilDaniele di 7 anni e aver tentato di ...

Advertising

SkyTG24 : Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva l… - 53805293d2f5435 : RT @SkyTG24: Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva la libertà d… - ifioridelmaIe : Ad un certo punto c’era pure un omicidio non so se prima o dopo l’incontro con le attrici boh raga totalmente no se… - seblegendvettel : RT @daz_elfo: Sempre sostenuto. Soprattutto se si pensa che a chi vuole adottare, fanno letteralmente le pulci su salute, parenti, reddito… - OctavianZaki : RT @daz_elfo: Sempre sostenuto. Soprattutto se si pensa che a chi vuole adottare, fanno letteralmente le pulci su salute, parenti, reddito… -