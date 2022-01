Dopo l’attacco a Draghi la sinistra scarica D’Alema. Velardi: «Paga il suo narcisismo» (Di martedì 4 gennaio 2022) «Si è impiccato a una battuta per piacere a un pubblico che lo stava ascoltando e pendeva dalle sue labbra». Come a dire, parafrasando Lenin, che il narcisismo è la malattia senile del dalemismo. Nella sua intervista al Giornale, Claudio Velardi ricorre alla psicopolitica per spiegare la sorprendente sortita con cui, in una dichiarazione sola, Massimo D’Alema ha attaccato Draghi (e di riflesso Letta), disturbato Bersani, demolito Renzi. Una strage. Eppure – giura Velardi che l’unico ex-premier targato Pci lo conosce bene per essere stato uno dei suoi Lothar al tempo in cui Guido Rossi definiva Palazzo Chigi «l’unica merchant bank in cui non si parla inglese» – dietro tutto questo non c’è alcuna strategia. Velardi è stato capo-staff dell’ex-premier a Palazzo Chigi Tutt’altro: quello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) «Si è impiccato a una battuta per piacere a un pubblico che lo stava ascoltando e pendeva dalle sue labbra». Come a dire, parafrasando Lenin, che ilè la malattia senile del dalemismo. Nella sua intervista al Giornale, Claudioricorre alla psicopolitica per spiegare la sorprendente sortita con cui, in una dichiarazione sola, Massimoha attaccato(e di riflesso Letta), disturbato Bersani, demolito Renzi. Una strage. Eppure – giurache l’unico ex-premier targato Pci lo conosce bene per essere stato uno dei suoi Lothar al tempo in cui Guido Rossi definiva Palazzo Chigi «l’unica merchant bank in cui non si parla inglese» – dietro tutto questo non c’è alcuna strategia.è stato capo-staff dell’ex-premier a Palazzo Chigi Tutt’altro: quello ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - SaveChildrenIT : Siamo straziati per la conferma del ritrovamento dei corpi bruciati di due colleghi in #Myanmar dopo l'attacco dei… - SecolodItalia1 : Dopo l’attacco a Draghi la sinistra scarica D’Alema. Velardi: «Paga il suo narcisismo» - GioB1974 : RT @marioricciard18: Un anno dopo l’attacco a Capitol Hill, ripropongo queste riflessioni scritte 'a caldo'. Non credo che la situazione si… - paologerbaudo : RT @marioricciard18: Un anno dopo l’attacco a Capitol Hill, ripropongo queste riflessioni scritte 'a caldo'. Non credo che la situazione si… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’attacco Dopo l'attacco a Draghi la sinistra scarica D'Alema. Velardi: «Paga il suo narcisismo» Secolo d'Italia