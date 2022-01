Donnie Brasco è basato su una storia vera? La vicenda dell’agente FBI Joseph Pistone

(Di martedì 4 gennaio 2022)è uno dei film gangsta di maggior successo della fine degli anni ’90. Uscito nel 1997, al botteghino è riuscito ad ottenere quasi 125 milioni di dollari a fronte di un budget ridotto di appena 35 milioni di euro. Oltre al successo al botteghino (merito della presenza come protagonisti di due attori d’eccezione come Al Pacino e Johnny Depp – nei panni di) ‘’ può vantare la candidatura all’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale (quell’anno vinse poi un altro gangsta movie come ‘L.A. Confidential’) e svariate entusiaste recensioni (come quella del ‘San Francisco Chronicle’, che parla del film come di un ‘thriller di mafia di prima classe’).su una...

Advertising

latwittipe : Io stasera mi rivedo Donnie Brasco. Che ve lo dico a fare?! - westlyfe_ : @DregoDaGreat Donnie brasco - GauchitoPro : RT @La7tv: Diretto da Mike Newell e interpretato da Johnny Depp e Al Pacino, tra i dieci migliori film gangster di tutti i tempi. Questa s… - Basarab_ : Mi permetto di segnalare alle - La7tv : Diretto da Mike Newell e interpretato da Johnny Depp e Al Pacino, tra i dieci migliori film gangster di tutti i tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnie Brasco

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 4 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un'Avventura, Sedotta e abbandonata, Loro chi?,, The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo, Parker, Kin, La ballerina del Bolshoi, La maschera di fango, Austin Powers - La spia che ci provava, Il centenario che saltò dalla ...La 7 e La 7 Hd:Sempre stasera in prima serata, ma su La 7 e La 7 Hd, per gli appassionati di film drammatici, andrà in onda il lungometraggio. Il film narra la storia di ...Donnie Brasco, il celebre film poliziesco con Johnny Depp e Al Pacino, è basato sulla vita dell'agente sotto copertura Joe Pistone.Donnie Brasco: trama, cast e streaming del film su La7 in onda stasera, 4 gennaio 2022, alle ore 21.15 con Johnny Depp e Al Pacino ...