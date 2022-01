Donnarumma positivo al Covid: indiscrezione dalla Francia (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il portiere sarebbe stato contagiato Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere del Milan, oggi al PSG, sarebbe risultato positivo al Covid: è il sesto caso all’interno del club parigino. A riportare la notizia è il media transalpino RMC Sport: «Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al test anti Covid martedì, dopo Juan Bernat, Lionel Messi, Danilo Pereira, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Il portiere italiano è stato messo in isolamento, era titolare contro il Vannes in Coppa di Francia.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il portiere sarebbe stato contagiato Gianluigi, l’ex portiere del Milan, oggi al PSG, sarebbe risultatoal: è il sesto caso all’interno del club parigino. A riportare la notizia è il media transalpino RMC Sport: «Gianluigiè risultatoal test antimartedì, dopo Juan Bernat, Lionel Messi, Danilo Pereira, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Il portiere italiano è stato messo in isolamento, era titolare contro il Vannes in Coppa di.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Anche #Donnarumma positivo - gilnar76 : Dalla Francia: Donnarumma positivo al Covid #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Schilmi_ : Ma i macachi che godo per donnarumma positivo che problemi hanno? - Milannews24_com : Dalla Francia: #Donnarumma positivo al Covid - KrankFessie : traduco il tweet per chi non mastica il francese: Donnarumma è risultato positivo all’essere un pasticcere -