Donnarumma positivo al Covid: arriva la conferma del PSG – FOTO

Il PSG, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato la positività al Covid del portiere Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è positivo al Covid. Lo comunica il PSG tramite i propri canali social.

? @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l'isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 4, 2022

COMUNICATO – «@gigiodonna1è risultato positivo al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi si sono rivelati negativi. Riprenderà l'allenamento domani.»

