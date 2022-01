Djokovic, il perfetto cattivo del tennis in bilico tra Joker e il Marchese del Grillo (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla fine l’Elefante nella Stanza ha starnutito, e ha fatto un macello – prima o poi, doveva succedere. L’Elefante non è un singolo essere umano, sia pur illustre come Novak Djokovic. Non è il mondo del tennis, non è il governo australiano né quello dello stato di Victoria, dove i contagi da Omicron sono in salita nonostante la stagione estiva. Non è nemmeno il chiassoso movimento no-vax. L’Elefante è un insieme di tutte queste cose, è la somma di una perfida furbizia individuale, della cecità tipicamente indotta da ogni evento imprevisto su scala mondiale (come una pandemia), dell’ottusità che si nasconde in fondo all’anima di ogni organizzazione complessa e della stupidità delle piccole e grandi burocrazie che ci avvelenano le giornate, costringendosi per esempio a lunghe code – elefantiache, appunto – in farmacia. Oltre che un fisico bestiale, come ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla fine l’Elefante nella Stanza ha starnutito, e ha fatto un macello – prima o poi, doveva succedere. L’Elefante non è un singolo essere umano, sia pur illustre come Novak. Non è il mondo del, non è il governo australiano né quello dello stato di Victoria, dove i contagi da Omicron sono in salita nonostante la stagione estiva. Non è nemmeno il chiassoso movimento no-vax. L’Elefante è un insieme di tutte queste cose, è la somma di una perfida furbizia individuale, della cecità tipicamente indotta da ogni evento imprevisto su scala mondiale (come una pandemia), dell’ottusità che si nasconde in fondo all’anima di ogni organizzazione complessa e della stupidità delle piccole e grandi burocrazie che ci avvelenano le giornate, costringendosi per esempio a lunghe code – elefantiache, appunto – in farmacia. Oltre che un fisico bestiale, come ...

