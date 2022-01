Dibattito sul rientro a scuola, De Luca duro: “Governo perde tempo. Se la situazione peggiora, farò da solo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il governatore campano, Vincenzo De Luca, all’attacco sul rientro in classe. Il Governo intanto è contrario allo slittamento sulle riaperture. La riapertura delle scuole dovrebbe avvenire il 10 gennaio per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Questo è ciò che emerge da fonti governative alle agenzie di stampa. Su questo tema si sta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 4 gennaio 2022) Il governatore campano, Vincenzo De, all’attacco sulin classe. Ilintanto è contrario allo slittamento sulle riaperture. La riapertura delle scuole dovrebbe avvenire il 10 gennaio per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Questo è ciò che emerge da fonti governative alle agenzie di stampa. Su questo tema si sta L'articolo NewNotizie.it.

