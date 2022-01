De Luca minaccia di chiudere le scuole in Campania da solo se il governo non gli darà retta (Di martedì 4 gennaio 2022) «Se la situazione dovesse diventare drammatica la Regione farà quello che ritiene necessario per tutelare la salute pubblica». In questa frase contenuta in un’intervista rilasciata a La Stampa il presidente della Campania Vincenzo De Luca minaccia di chiudere le scuole da solo se il governo Draghi non gli darà retta. Ieri il governatore aveva chiesto di mettere il lucchetto agli istituti «per 20-30 giorni», ma l’esecutivo non ha intenzione di rinviare la riapertura post-natalizia. «Abbiamo proposto con grande pacatezza una riflessione che parte dai dati del contagio. Se si ritiene di ragionare, si possono fare le scelte più utili e meno dolorose nella situazione data. Se ci si chiude, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) «Se la situazione dovesse diventare drammatica la Regione farà quello che ritiene necessario per tutelare la salute pubblica». In questa frase contenuta in un’intervista rilasciata a La Stampa il presidente dellaVincenzo Dediledase ilDraghi non gli. Ieri il governatore aveva chiesto di mettere il lucchetto agli istituti «per 20-30 giorni», ma l’esecutivo non ha intenzione di rinviare la riapertura post-natalizia. «Abbiamo proposto con grande pacatezza una riflessione che parte dai dati del contagio. Se si ritiene di ragionare, si possono fare le scelte più utili e meno dolorose nella situazione data. Se ci si chiude, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io ...

