De Luca chiede il rinvio del ritorno a scuola | il Governo dice no

(Di martedì 4 gennaio 2022) di Monica De Santis Nessuno slittamento, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno come previsto il 10 gennaio. La quarta ondata della pandemia non accenna a placarsi ma ilconferma il calendario scolastico, seppure probabilmente con alcune modifiche almeno per quanto riguarda quarantene e distinzioni tra vaccinati e non nelle classi. Le Regioni, che proprio di questo parleranno oggi durante la Conferenza, spingono per eliminare il distinguo e aumentare la soglia di positivi superata la quale le classi finiscono in Dad. A preoccupare, sono i dati che riguardano i casi di positività tra i più piccoli, quella fascia di età, cioè, che per ultima ha cominciato il ciclo vaccinale. Circa un contagio su quattro, rivela infatti la Società Italiana di Pediatria, riguarda nell’ultima settimana gli under 20. In un mese i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di ...