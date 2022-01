Dayane Mello distrugge Rosalinda Cannavò | “Ha fatto spoiler della mia vita privata”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Soltanto qualche mese fa,stringeva una bellissima amicizia connella casa del Grande Fratello Vip. Tra loro si pensava che ci fosse persino qualcosa in più di una semplice amicizia, ma poi le due hanno spiegato che si vogliono bene come sorelle. Tuttavia, quandoha partecipato a La Fazenda, l’amicizia si è rotta. C’entra naturalmente l’esperienza burrascosashowgirl brasiliana e l’iniziativa. GF Vip, la dedica diall’amica Soleil Sorge Tornata in Italia, la mobrasiliana ha parlato dell'amica attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello ...

fanaccountday : RT @sometimes_c: La donna più forte che io conosca. Dayane Cristina Mello #AFazenda13 #mellos #DayAndFarm - Annapol00884694 : RT @sometimes_c: La donna più forte che io conosca. Dayane Cristina Mello #AFazenda13 #mellos #DayAndFarm - angelamelo45D : TE AMO DAYANE MELLO - neroazzurri6 : Ma perché invece che dayane mello non fanno entrare iconize Gesù santo #gfvip - ReginaVeloso8 : @fanaccountday DAYANE MELLO E SOLEIL

ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e ha praticamente rinnegato il rapporto avuto con Rosalinda Cannavò. Argomenti trattati: fine dell'amicizia con Rosalinda Cannavò ...Giorni di vacanza che non hanno impedito adi dedicare del tempo ai suoi fan. Rispondendo ad alcune domande ha spiazzato tutti con una dedica davvero speciale Si è concluso perun 2021 piuttosto intenso, iniziato ...Nell’adventure game la Mello faceva coppia con Ema Kovac (Le Top Model) mentre la Sorge gareggiava insieme alla madre Wendy (Mamma e Figlia). Una delle finaliste dello scorso Gf Vip Dayane Mello ha ma ...La cicogna sta arrivando per Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinan. La notizia è arrivata direttamente dal programma Socialitè in onda su Telecinco, dal quale è trapelata la voce per cui ...