Davide Tutino: la strana storia del prof che dice che digiunare serve ad avere l’esenzione dal vaccino dopo uno sciopero della fame di tre giorni (Di martedì 4 gennaio 2022) La sua “battaglia” ha ottenuto una vasta eco mediatica e l’ultimo punto di svolta arriva attraverso una sorta di comunicato stampa pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui parla di se stesso in terza persona. Questa è la storia di Davide Tutino, il professore (sospeso dall’insegnamento) di filosofia in un liceo di Roma e referente del sindacato Fisi per il Lazio che non ha alcuna intenzione di vaccinarsi. E ora dice di esser stato esentato dal vaccino a causa del suo “deperimento” provocato da uno sciopero della fame durato tre giorni. E lascia ai suoi “adepti” questa indicazione come strumento per opporsi alla campagna di immunizzazione. Davide Tutino e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) La sua “battaglia” ha ottenuto una vasta eco mediatica e l’ultimo punto di svolta arriva attraverso una sorta di comunicato stampa pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui parla di se stesso in terza persona. Questa è ladi, ilessore (sospeso dall’insegnamento) di filosofia in un liceo di Roma e referente del sindacato Fisi per il Lazio che non ha alcuna intenzione di vaccinarsi. E oradi esser stato esentato dala causa del suo “deperimento” provocato da unodurato tre. E lascia ai suoi “adepti” questa indicazione come strumento per opporsi alla campagna di immunizzazione.e ...

