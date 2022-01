Dakar | investita la moto Gazzetta Solo danni e le scuse di Nani Roma

(Di martedì 4 gennaio 2022) Disavventura per Tiziano Internò alla2022. Ladel pilota bresciano a bordo della Husqvarna marchiata Ladella Sport durante la terza tappa ha subito un'incidente di gara: è statadall'auto di. Per fortunamateriali, uno stop prolungato, solidarietà tangibile e ...

Advertising

Gazzetta_it : Investita la moto Gazzetta. Solo danni e le scuse di Roma #Dakar -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar investita

La Gazzetta dello Sport

...per Tiziano Internò alla2022. La moto del pilota bresciano a bordo della Husqvarna marchiata La Gazzetta della Sport durante la terza tappa ha subito un'incidente di gara: è stata......per Tiziano Internò alla2022. La moto del pilota bresciano a bordo della Husqvarna marchiata La Gazzetta della Sport durante la terza tappa ha subito un'incidente di gara: è stata...Giniel De Villiers ha investito il motociclista cileno Cesar Zumaran senza prestare soccorso: per questo motivo è stato penalizzato al termine della Tappa 2 con 5 minuti da aggiungere al suo tempo com ...Il pilota sudafricano Giniel De Villiers è stato protagonista in negativo di uno spiacevole episodio ai danni di un motociclista. Dopo averlo colpito, infatti, ha deciso di continuare la sua gara lasc ...