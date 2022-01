Dakar 2022 | tappa di oggi Al Artawiya-Al Qaysumah | orari | programma | tv | streaming | favoriti

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022) Continua senza sosta lache si prepara per una nuova, la terza dell’evento che è iniziato domenica dopo un prologo di 19 chilometri in quel di Jeddah. Ilè oltremodo interessante con un percorso da Ala Al. La prima fase prevede una zona sabbiosa, la seconda potrebbe trarre in inganno molti vista la presenza di molti incroci. La navigazione resta come sempre cruciale per una prova che potrebbe modificare le sorti della classifica generale. Ricordiamo che, come ieri, il segmento odierno non sarà considerato come il secondo ed ultimo Marathon, fase oltremodo importante in cui solitamente i protagonisti non possono richiedere l’assistenza della squadra in caso di problemi. Tutto è cambiato dopo la prima giornata in seguito ...