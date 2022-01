Dakar 2022 Moto | prima vittoria nella Tappa 4 per Rodrigues e la Hero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Unadai colpi di scena. Tante le sopresecategoria delle due ruote, in una spericolata e affascinante gara che regala sempre soddisfazioni ai suoi tifosi. Oggi la quartadi questa folle stagione, con clamorosain carriera per Joaquim. Un grande traguardo per il portoghese che porta anche un primo glorioso trionfo alla. Messo così a segno un primo e decisivo salto per il gruppo indiano, grazie anche a una speciale accorciata di 100 km per via della pioggia. Addio quindi anche all’attesa seconda parte dellaMarathon, priva di assistenza a cavallo. Una riduzione del percorso che non ha però risparmiato le emozioni del rally più famoso ...