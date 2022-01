Dad scuola: come funzionerà il ritorno in classe? Le proposte (Di martedì 4 gennaio 2022) Dad scuola: in arrivo un rimodellamento delle regole anti-contagio in vista del ritorno in classe. Ancora in corso la discussione sulle modalità di attivazione della didattica a distanza: le regioni puntano ad evitarla sempre di più. Dad scuola: le Regioni vogliono evitarla sempre di più Dad scuola: pressing delle Regioni sul Governo sulle modalità di attivazione della Didattica a distanza in vista del ritorno in classe dopo la pausa natalizia (previsto tra il 7 e il 10 gennaio a seconda della regione). Attualmente la Dad scatta per tutta la classe in caso di due positivi per gli studenti tra i 6 e i 12 anni di età e con almeno 3 positivi in classe per quelli con più di 12 anni. I governatori vorrebbero ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 gennaio 2022) Dad: in arrivo un rimodellamento delle regole anti-contagio in vista delin. Ancora in corso la discussione sulle modalità di attivazione della didattica a distanza: le regioni puntano ad evitarla sempre di più. Dad: le Regioni vogliono evitarla sempre di più Dad: pressing delle Regioni sul Governo sulle modalità di attivazione della Didattica a distanza in vista delindopo la pausa natalizia (previsto tra il 7 e il 10 gennaio a seconda della regione). Attualmente la Dad scatta per tutta lain caso di due positivi per gli studenti tra i 6 e i 12 anni di età e con almeno 3 positivi inper quelli con più di 12 anni. I governatori vorrebbero ...

Advertising

AzzolinaLucia : Un dibattito sterile quello sulla Dad per gli studenti non vaccinati. Questa cosa, semplicemente NON si può fare.… - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - opissochiara1 : RT @sara_gerardina: Dirò l’ultima cosa in merito alla DaD: non tutti sono figli vostri, amati e curati e seguiti. Per alcuni bambini scuola… - Matos78Antonio : RT @sara_gerardina: Dirò l’ultima cosa in merito alla DaD: non tutti sono figli vostri, amati e curati e seguiti. Per alcuni bambini scuola… -