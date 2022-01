Da Torino mettono le mani avanti: “Juve con tanti assenti, il Napoli può vincere allo Stadium” (Di martedì 4 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “Il mio sogno è che Juventus-Napoli si giochi, dato che negli ultimi anni ci sono stati troppi problemi, tra cui l’ostacolo ASL. Il protocollo lo ha firmato anche De Laurentiis e dovrebbe cercare di rispettarlo. Mi chiedo, ma l’ASL l’anno scorso ha fatto tutto senza contatti con De Laurentiis? Se vogliamo credere alle favole, crediamoci. Vogliamo parlare del famoso rinvio per allerta meteo quando ci fu poi il sole? Ma dai. FOTO: Getty – Juventus Rugani Anche i bianconeri avranno tante assenze (Chiellini, Bonucci, Arthur, Pinsoglio e Luca Pellegrini, ndr), in difesa giocherà Rugani. Poi come finisce finisce, la Juve quest’anno galleggia tra quarto e ottavo posto. Un conto è uscire ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “Il mio sogno è chentus-si giochi, dato che negli ultimi anni ci sono stati troppi problemi, tra cui l’ostacolo ASL. Il protocollo lo ha firmato anche De Laurentiis e dovrebbe cercare di rispettarlo. Mi chiedo, ma l’ASL l’anno scorso ha fatto tutto senza contatti con De Laurentiis? Se vogliamo credere alle favole, crediamoci. Vogliamo parlare del famoso rinvio per allerta meteo quando ci fu poi il sole? Ma dai. FOTO: Getty –ntus Rugani Anche i bianconeri avranno tante assenze (Chiellini, Bonucci, Arthur, Pinsoglio e Luca Pellegrini, ndr), in difesa giocherà Rugani. Poi come finisce finisce, laquest’anno galleggia tra quarto e ottavo posto. Un conto è uscire ...

Advertising

AglyJuve : Questi ci mettono più gente possibile nel mezzo (vedi boffelli) pur di far sembrare il tutti un focolaio e non veni… - addjcted : @whatkindofsoul Oddio perché nelle robe fighe da vedere a Torino non la mettono ma mettono sempre quei cavoli di lampioni innamorati - Carlino_Rovigo : Gli studenti mettono nello zaino la solidarietà: missione a Torino - Giampaolesimo : @peelliwasbanned Eravamo andati in gita a Torino (pensa che grande sforzo la mia scuola da Cuneo) e si mettono ad u… - rizzi_mr : Se il Napoli si presenta a Torino il 6 gennaio 2022, regalo una ps5 a tutti quelli che mettono like a questo tweet -