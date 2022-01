Da oggi la distribuzione alle Regioni della pillola anti Covid: va usata entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi (Di martedì 4 gennaio 2022) Da oggi sarà distribuito alle Regioni, da parte della Struttura commissariale, l’antivirale molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave. Il molnupiravir – autorizzato dall’Aifa il 30 dicembre scorso – è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa relativa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Dasarà distribuito, da parteStruttura commissariale, l’virale molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitche rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di-19 grave. Il molnupiravir – autorizzato dall’Aifa il 30 dicembre scorso – è unvirale orale il cui utilizzo è indicatodei. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5. La determinazione Aifa relativa ...

