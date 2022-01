Da febbraio il Super Green pass sul lavoro, l’obbligo per categorie: come sarà il nuovo decreto Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Una road map per il Green pass obbligatorio sul lavoro. E, per ora, niente obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Il consiglio dei ministri che si riunirà domani per varare il nuovo decreto Covid troverà una bozza di norma con le sanzioni da applicare e le indicazioni su come procedere per sostituire i lavoratori che non vorranno piegarsi. E una serie di date entro le quali scatterà l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 per ogni categoria. La data segnata sul calendario è quella del primo febbraio. Ma il presidente del consiglio Mario Draghi non ha ancora deciso se sarà quella di inizio (e quindi varerà l’obbligo per i lavoratori della pubblica amministrazione, che saranno i ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Una road map per ilobbligatorio sul. E, per ora, niente obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Il consiglio dei ministri che si riunirà domani per varare iltroverà una bozza di norma con le sanzioni da applicare e le indicazioni suprocedere per sostituire i lavoratori che non vorranno piegarsi. E una serie di date entro le quali scatteràdi Certificazione Verde-19 per ogni categoria. La data segnata sul calendario è quella del primo. Ma il presidente del consiglio Mario Draghi non ha ancora deciso sequella di inizio (e quindi vareràper i lavoratori della pubblica amministrazione, che saranno i ...

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il super pass per lavorare non partirà subito per tutti. A chi tocca l'obbligo già a febbraio #supergreenpass #decretocovid #… - leclerc16CL : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari 674: A Maranello hanno concepito una PU “super leggera” Non sarà affascinante ma è molto importante la gestione… - bizcommunityit : Super green pass per lavorare, l'obbligo sarà a scaglioni: da febbraio l'estensione a tutto il settore pubblico - doloresebasta : RT @ErmannoKilgore: Super green pass per lavorare, l'obbligo sarà a scaglioni: da febbraio l'estensione a tutto il settore pubblico ?????? and… - jiaranxjdg : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari 674: A Maranello hanno concepito una PU “super leggera” Non sarà affascinante ma è molto importante la gestione… -