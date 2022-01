Da Cossiga a Mattarella, come è cambiato il ruolo del presidente della Repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Esce il 7 gennaio per Marsilio il saggio di Marzio Breda sugli ultimi cinque presidenti della Repubblica e sulle trasformazioni istituzionali che li hanno visti acquisire un profilo nuovo Leggi su corriere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Esce il 7 gennaio per Marsilio il saggio di Marzio Breda sugli ultimi cinque presidentiRepubblica e sulle trasformazioni istituzionali che li hanno visti acquisire un profilo nuovo

Advertising

stranaescema : @granlombard Torna a studiare. Dal Nord: Einaudi, Pertini, Scalfaro, Saragat. Dalla Campania tre: Leone, Napolitano… - ProDocente : Da Cossiga a Mattarella, come è cambiato il ruolo del presidente della Repubblica - anziani : RT @Corriere: Quirinale, come è cambiato il ruolo del capo dello Stato - Corriere : Quirinale, come è cambiato il ruolo del capo dello Stato - Italia_Notizie : Da Cossiga a Mattarella, come è cambiato il ruolo del presidente della Repubblica -