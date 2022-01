Cristiano Ronaldo obbligato a chiedere scusa da De Gea: polveriera United (Di martedì 4 gennaio 2022) . Ecco cosa è successo ad Old Trafford E’ stata una serata molto negativa quella vissuta da Ronaldo nella sconfitta rimediata dal Manchester United in casa contro il Wolves. Come riporta Il Posticipo, infatti, l’ex Juve è stato al centro di un litigio con De Gea a causa di un retropassaggio di testa impreciso che ha rischiato di provocare un gol degli avversari. Lo spagnolo ha ripreso duramente il compagno, obbligandolo a chiedere scusa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Ecco cosa è successo ad Old Trafford E’ stata una serata molto negativa quella vissuta danella sconfitta rimediata dal Manchesterin casa contro il Wolves. Come riporta Il Posticipo, infatti, l’ex Juve è stato al centro di un litigio con De Gea a causa di un retropassaggio di testa impreciso che ha rischiato di provocare un gol degli avversari. Lo spagnolo ha ripreso duramente il compagno, obbligandolo a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

