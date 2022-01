Cristiano Ronaldo contro De Gea | caos nel Manchester United

Advertising

thetrueshade : @_enz29 Enzo nei tre anni in cui Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro ha militato nella juventus l’Inter ci ha gioca… - beinsports_FR : ?? Gianluigi Buffon rectifie ses propos sur Cristiano Ronaldo ! - BBCWorld : Cristiano Ronaldo statue divides opinion in India - MauriLibero : @mauroberruto Cristiano Ronaldo è un altro Leader dei Novax, se non lo sapevi sallo. I migliori sportivi al mondo n… - sportli26181512 : Cristiano #Ronaldo contro #DeGea: caos nel Manchester United: Dopo la sconfitta contro il Wolverhampton, lo spoglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Corriere dello Sport

Oltre ai risultati c'è il problema spogliatoio, diventato una vera e propria polveriera negli ultimi tempi, come dimostra il battibecco in campo in campo trae De Gea . L'ex ...Il ko di misura non è andato giù a molti, in particolare a De Gea che durante il match ha rimproverato animatamenteper aver effettuato un retropassaggio di testa che ha rischiato ...Il ko di misura con il Wolverhampton ha riacceso i probelmi dello spogliatoio dei Red Devils. CR7 e il portiere spagnolo litigano in campo, Shaw attacca a fine gara: "Serve il 100% da tutti" ...Cristiano Ronaldo, che il 5 febbraio compirà 37 anni, è già ricorso a questo macchinario in passato: nel 2016 lo utilizzò per recuperare più velocemente da un infortunio. Ora però il portoghese vuole ...