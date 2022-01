Covid, Zaia: scuole chiuse fino febbraio se situazione peggiora (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio'. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di'. Così il presidente del Veneto, Luca, ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - SkyTG24 : Scuola, Zaia: 'Non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio' - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” h… - DenisBianco : @GlaspinaOff @tamamaris @Gab_Si_ @supercap81 @DiegoFusaro Covid, Zaia ammette: “Il conteggio è falsato. So che è as… -