Covid: volano contagi in Alto Adige, mai così tanti (Di martedì 4 gennaio 2022) volano i contagi in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.309 nuovi casi, il valore più Alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Sono risultati positivi 87 su 1.325 tamponi pcr e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022)in. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.309 nuovi casi, il valore piùmai registrato dall'inizio della pandemia. Sono risultati positivi 87 su 1.325 tamponi pcr e ...

