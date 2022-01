Covid, ventilazione e qualità dell’aria nelle aule: la chiave è il monitoraggio della CO2. I risultati di una sperimentazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Sulla questione ventilazione delle aule e qualità dell'aria è in corso un dibattito sin dai primi mesi di pandemia. E se sul fronte scientifico c'è chi spinge per una soluzione meccanizzata e chi invece per una naturale apertura delle finestre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Sulla questionedelledell'aria è in corso un dibattito sin dai primi mesi di pandemia. E se sul fronte scientifico c'è chi spinge per una soluzione meccanizzata e chi invece per una naturale apertura delle finestre. L'articolo .

Advertising

DSantanche : Da soli sostenevamo importanza ventilazione meccanica controllata negli edifici pubblici. Ci prendevano in giro, ci… - mauvita : @giorgiogilestro Altra possibile (da verificare!) spiegazione: molti ricoverati sono 'col' Covid e non 'per'. E qui… - GiulianaDaniel2 : RT @LuMo71: Sulla base di ciò sono necessarie le seguenti misure ??FFP2 al chiuso ??Impianti di ventilazione/filtri HEPA ??Estensione della… - GiulianaDaniel2 : RT @LuMo71: L'OMS ha fatto il regalo di Natale!!! Riconosciuto rischio contagio covid via aerosol sia nel corto raggio che nel lungo in lo… - Enrico41274903 : RT @tempoweb: Tutti contro la didattica a distanza. In #Europa a #scuola con mascherine ed unità di ventilazione #covid19 #4gennaio #iltemp… -