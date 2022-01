Covid | tsunami-Omicron negli Usa | 1 milione di casi in 24 ore | record di contagi in Svezia positivi anche i realie Francia 300 mila infetti

(Di martedì 4 gennaio 2022) E le autorità cinesi proseguono con la strategia «zero» in vista dei Giochi Olimpici invernali al via tra un mese

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi do… - Agenzia_Ansa : Israele non punta all'immunità di gregge, dice il coordinatore israeliano della lotta al Covid, prof. Saman Zarka… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi dopo una… - PaoloCaminiti1 : RT @Agenzia_Ansa: Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi dopo una… - JunipersV : RT @Agenzia_Ansa: Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi dopo una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tsunami

La variante Omicron del- 19 si abbatte come unosugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro ......di contagi in Svezia (contagiati anche i reali) agli oltre un milione di casi di positività da- 19 registrati in 24 ore negli Stati Uniti , dove diversi media stamane parlano di uno "" ...Pandemia, nuove regole e nuovi rimedi. Sono diverse le ragioni per guardare con interesse ai nuovi dati sull'andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Intanto, i numeri: dopo Capodanno e la d ...Lo chiede il consigliere regionale Mimmo Bevacqua al presidente di Commissione “trovare soluzione utile e funzionale a tutti i cittadini” REGGIO CALABRIA – “Se la coperta è corta, bisogna allungare la ...