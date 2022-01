Covid scuola, Galli: “Preoccupa riapertura, non è tragedia perdere 15 giorni” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Non nego di essere Preoccupato per il rientro” a scuola. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “La parola Dad è ormai una parolaccia, nessuno vuole tornarci – dice -Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essere fatto per la riapertura della scuola in sicurezza in questa fase della pandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli. E se questo porta via una settimana o 15 giorni di lezioni, che possono essere recuperati successivamente, non è una tragedia. Non nego di essere Preoccupato per il rientro nelle aule”. “I bambini e i ragazzi sono vaccinati pochissimo, si infettano moltissimo. Difficile dire, dunque, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Non nego di essereto per il rientro” a. Così all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “La parola Dad è ormai una parolaccia, nessuno vuole tornarci – dice -Serve, però, che si prenda in considerazione quello che può essere fatto per ladellain sicurezza in questa fase della pandemia. E soprattutto che si faccia partire una grande campagna di vaccinazione per i più piccoli. E se questo porta via una settimana o 15di lezioni, che possono essere recuperati successivamente, non è una. Non nego di essereto per il rientro nelle aule”. “I bambini e i ragazzi sono vaccinati pochissimo, si infettano moltissimo. Difficile dire, dunque, ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - rubio_chef : “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: Preoccupa la riapertura della #scuola, #Galli: 'Non è una tragedia perdere 15 giorni'. #covid - desiana1 : RT @fedeonofri: Prima di chiudere le scuole si dovrebbe chiudere tutto il resto. Allora, forse, se ancora non dovesse bastare, si potrà pe… -