Covid-Scuola, D'Amato: 'Il contact-tracing sarà potenziato'. Ventisette i drive-in attivi dal 7 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Covid-Scuola, cresce la preoccupazione per l'incremento dei contagi. Ancora una volta i numeri si commentano da soli, infatti nella sola giornata di oggi si registrano ben 9.377 nuovi contagi- 3.626 dei quali, localizzati a Roma città- e 16 le persone decedute. Per questo motivo, e in vista del rientro a Scuola previsto per il prossimo 10 gennaio- fatte salvo le varie autonomie scolastiche- la regione fa sapere che l'attività di contact tracing verrà potenziata. Leggi anche: Covid Lazio, scuole superiori in dad fino al 18 gennaio: la smentita della Regione

