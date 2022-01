Covid | sale l’occupazione nelle terapie intensive | è al 15% Crescono anche i ricoveri nei reparti | la Valle d’Aosta arriva al 45%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) La nuova ondata del coronavirus assume dimensioni sempre più preoccupantinegli ospedali: la crescita deinon viaggia alla stessa velocità dei contagi, fortunatamente, ma in particolare in alcune Regioni la situazione sta diventando sempre più critica, come dimostrano gli ultimi dati Agenas. I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti consalgono al 15% a livello nazionale, con punte del 24% in Provincia di Trento, del 21% in Liguria eMarche. Ma a diventare allarmante èil tasso di occupazione nei normaliospedalieri, quelli in area non critica: into al 45% (con un balzo del +9% in un giorno), in Calabria è al 31% e in Liguria al 30%....