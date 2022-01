Covid, ritorno a scuola e Super Green Pass per lavorare. Decisioni e ipotesi del Governo (Di martedì 4 gennaio 2022) Fissato il ritorno a scuola per il prossimo 10 gennaio: la quarta ondata della pandemia non ha modificato i piani del Governo. Gli studenti torneranno in presenza secondo il già prefissato calendario scolastico. Nuove riunioni tecniche si stanno svolgendo a Palazzo Chigi per decidere in merito all’estensione del Super Green Pass al lavoro. ritorno a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Fissato ilper il prossimo 10 gennaio: la quarta ondata della pandemia non ha modificato i piani del. Gli studenti torneranno in presenza secondo il già prefissato calendario scolastico. Nuove riunioni tecniche si stanno svolgendo a Palazzo Chigi per decidere in merito all’estensione delal lavoro.a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Radio1Rai : ??#Covid Tutti positivi i passeggeri (circa 150) della nave da crociera #Msc Grandiosa arrivata in porto a Genova da… - EnricoLetta : Contro il #Covid_19 il Governo sta facendo bene. A @il_cappellini dico che sono per #ObbligoVaccinale, ritorno a… - fisco24_info : Covid, Zaia: 'Se i dati dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento del ritorno in classe è sul tavolo': 'Tes… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, De Luca “Rinviare di 20-30 giorni il ritorno a scuola” - - ag_notizie : Musumeci: 'Pronti a riaprire le scuole il 10 gennaio ma solo se i contagi calano' -